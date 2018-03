Bundesliga, una magia di Caligiuri e lo Schalke vince a Mainz

© foto di Federico De Luca

Successo dello Schalke per 1-0 nell'anticipo del 26° turno di Bundesliga. Basta un gol di Caligiuri nella ripresa (55') per regalare i tre punti alla squadra di Domenico Tedesco in casa del Mainz. Splendido gol dell'esterno, che dribbla tre avversari e da fuori batte Muller con un tiro a giro verso il secondo palo. Quarto centro stagionale per il giocatore dal passaporto italiano e Schalke che mantiene il secondo posto in classifica solitario. In attesa della partita del Bayern domani pomeriggio contro l'Amburgo la distanza dalla capolista è di 17 punti.