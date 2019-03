© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso il match valido per la 26esima giornata della Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Werder Brema con l’affermazione degli ospiti per 3-1. Brema avanti già nel primo tempo con le reti di Kruse e Rashica. Poi al 75’ Bailey accorcia le distanze, mentre nel finale arriva il sigillo del 3-1 di Kruse. Successo importante per gli ospiti che avvicinano la zona coppe, mentre il Leverkusen perde l’occasione di portarsi al quinto posto.

Questo il programma completo del 26° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 B. Monchengladbach-Friburgo 1-1

Sabato

15:30 Augusta-Hannover 3-1

15:30 Schalke-RB Lipsia 0-1

15:30 Stoccarda-Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

18:30 Hertha-Dortmund 2-3