Bundesliga, Wolfsburg al play-off: affronterà il Kiel con andata e ritorno

Chiudendo al terzultimo posto in Bundesliga, il Wolfsburg sarà costretto a giocare il play-off per restare nella massima serie tedesca. La squadra di Labbadia affronterà l'Holstein Kiel, terzo in Bundesliga 2 in due gare: la gara di andata verrà disputata alla Volkswagen Arena il prossimo 17 maggio alle 20.30 e il ritorno il prossimo 21 maggio all'Holstein-Stadion alle 20.30.