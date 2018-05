Bundesliga, Wolfsburg ok nell'andata dello spareggio. 3-1 al Klein

© foto di Imago/Image Sport

E' andato in scena stasera il primo scontro tra il Wolfsburg, formazione classificata al terz'ultimo posto in classifica in Bundesliga 1, ed il Kiel, classificato al terzo posto in Bundesliga 2. L'andata per lo spareggio che vale la massima divisione tedesca si è svolta alla "Wolkswagen Arena" e ha sorriso ai padroni di casa, vicini alla conferma nel campionato dove militano dal 1996: di Origi, Brekalo e Malli le reti che hanno consentito ai Lupi di vincere per 3-1.