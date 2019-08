Seconda vittoria in due giornate di Bundesliga per il Borussia Dortmund. La formazione di Lucien Favre si è imposta questa sera sul campo del Colonia per 3-1. Decisive le reti di Sancho, Hakimi e Alcacer. Di Drexler il gol della bandiera per i padroni di casa.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di Bundesliga:

SABATO

Augsburg-Union Berlino

Dusseldorf-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Werder Brema

Mainz-Borussia Moenchengladbach

Paderborn-Friburgo

Schalke04-Bayern Monaco

DOMENICA

Lipsia-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Wolfsburg