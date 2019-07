© foto di Imago/Image Sport

Buon sangue non mente. Bobby Duncan ha segnato nell'amichevole per 6-0 tra il Liverpool e il Tranmere Rovers. Niente di strano, fin qui: solo che Duncan è il cugino della leggenda, e ora tecnico dei Glasgow Rangers, Steven Gerrard. Il diciottenne è stato peraltro convocato anche da Jurgen Klopp per la tournèe anche in virtù dei 32 gol totali segnati con la Youth lo scorso anno. Un crack, Duncan, seguito anche in Germania dal Borussia Dortmund ma che il tecnico tedesco vuole valutare e tenere in rosa in prima squadra per crescere insieme a Salah & co.