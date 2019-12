Sean Dyche, tecnico del Burnley, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso per 0-2 contro il Manchester United in occasione della ventesima giornata di Premier League: "Abbiamo lavorato molto duramente per tutta la partita, nel primo tempo hanno giocato meglio i nostri avversari mentre nella ripresa ci siamo espressi meglio noi. C'è rammarico per l'errore che, nel finale di prima frazione, ha compromesso la nostra serata: fino a quel momento eravamo in controllo degli attacchi dello United. Sicuramente abbiamo gestito meglio il pallone rispetto a loro in diversi frangenti, abbiamo creato qualcosa ma non siamo riusciti a concretizzare le opportunità avute. Sono molto contento per l'atteggiamento dei miei ragazzi perché stasera non era assolutamente facile in una partita del genere".