Burnley, Dyche: "Drinkwater mai visto in campo, non so se resterà"

Sean Dyche, allenatore del Burnley, non ha sciolto le riserve riguardo al futuro di Danny Drinkwater: "Resterà per tutta la stagione? Non lo so, ancora non l'abbiamo mai visto. Lo conosciamo bene, vediamo cosa fa in allenamento, ma a parlare sono le partite. È ancora presto per sapere cosa succederà con lui a gennaio, prima bisogna che ritrovi la forma fisica migliore. Danny ha una voglia matta di tornare a giocare, sta lavorando duramente, ma non possiamo forzarlo. Quando rienterà a pieno regime, dovrà sfidare i suoi compagni di reparto e conquistarsi una maglia. Poi vederemo cosa accadrà", le sue parole in conferenza stampa. Drinkwater, attualmente in prestito dal Chelsea, in questa stagione ha giocato finora soltanto una partita di EFL Cup a causa di numerosi problemi fisici.