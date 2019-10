Burnley, Dyche: "Troppi errori, ma abbiamo comunque creato molto"

Sean Dyche, manager del Burnley, ha analizzato la sconfitta contro il Chelsea (4-2 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dagli account ufficiale dei Clarets: "Sfortunatamente abbiamo commesso diversi errori e non possiamo permettercelo. Comunque i ragazzi sono stati in grado di reagire. Dobbiamo fare le cose facili nel miglior modo possibile. La mentalità messa in campo mi è piaciuta e abbiamo creato molte occasioni. Questo atteggiamento è un buon segnale per i prossimi match".