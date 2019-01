© foto di Gaetano Mocciaro

L'Aston Villa ha inoltrato una richiesta al Burnley per Ben Gibson. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, l'accordo è vicino sulla base di un prestito, ma l'Aston Villa vorrebbe includere una clausola per rendere permanente l'affare in estate. Gibson è costato al Burnley 12 milioni di sterline quando la scorsa estate ha firmato dal Middlesbrough.