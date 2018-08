Bursaspor, doppio colpo in difesa con Vergini e Yanga-Mbiwa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Santiago Vergini è un nuovo giocatore del Bursaspor. Il difensore argentino, ex Hellas Verona, ha superato le visite mediche. Il club turco inoltre ha preso un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mapou Yanga-Mbiwa, in prestito dal Lione. Si attende solamente l'annuncio ufficiale per entrambi.