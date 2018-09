© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Spagna, parla Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona. "Il migliore al Mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro. La Spagna? E' difficile, non impossibile, ripetere un ciclo vincente Europei-Mondiale. Adesso vogliamo fare una buona Nations League, un nuovo torneo top che ci potrebbe permettere di essere subito agli Europei. Saul? E' un giocatore completo, verticale, forte, tatticamente equilibrato. Luis Enrique? Lo conosco dai tempi del Barça, è di grande livello. Le regole? Restano dentro allo spogliatoio, qualcosa che esce è vera, altre no".