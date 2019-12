© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si placano le polemiche per un presunto rigore non concesso al Barcellona contro la Real Sociedad. Intervistato in zona mista Sergio Busquets in merito infatti ha detto: "Nell'immagine televisive, sembra che Llorente non guardi la palla e le immagini ci sono.. È chiaro che avrebbe dovuto dare il rigore, ma non sappiamo cosa sia successo all'arbitro o nella testa del VAR e in partite come queste, penso che l'arbitro lo abbia visto e non abbia voluto fischiare. Ma non lo sappiamo o non lo sapremo mai perché hanno deciso così. Ma la polemica è normale. Se hai fischiato quel rigore per la Sociedad, poi devi fischiarli tutti", ha detto il centrocampista blaugrana.