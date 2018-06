Buyo contro Rubiales: "Non ha esperienza, esonero Lopetegui insensato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Bernabéu Digital, l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola Paco Buyo ha parlato così del clamoroso esonero di Lopetegui: "Mandare via il ct prima del Mondiale non è giusto né normale. Al presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è mancata esperienza. Sono convinto che Lopetegui sarà un buon allenatore per il Real Madrid, è il profilo ideale. È stato mio compagno proprio in maglia merengue e mi ricordo una persona fantastica".