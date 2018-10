BVB, Alcacer: "Felicissimo per la gioia che ho portato a tutta la squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con una tripletta incredibile di Paco Alcacer, il Borussia Dortmund battuto 4-3 l'Augsburg in rimonta e l'attaccante spagnolo dopo la gara ha commentato questo inizio di stagione con la squadra tedesca: "Sono davvero felice di aver aiutato la squadra. Dico sempre che la cosa più importante è arrivare sul campo per aiutare la squadra in un modo o nell'altro. Questa volta ho segnato tre gol ma non è la mia vittoria, è la vittoria di tutta la squadra. Questo è un grande momento di gioia, ma non per i miei tre gol, piuttosto per la felicità di tutti i miei compagni di squadra".