BVB, anche i cinesi su Aubameyang: via per non meno di 70 mln

Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei giocatore che piace a diversi club europei. Manchester City e Paris Saint Germain in questo momento sembrano pronte a sfidarsi per l'acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund, ma come spiega L'Equipe anche il club cinese Quanjian Tianjin, sarebbe interessato al gabonese. Il club tedesco però valuta Aubameyang non meno di 70 milioni di euro.