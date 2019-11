© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund rischia di dover rinunciare a Marco Reus per la sfida di Champions League contro l'Inter. Il giocatore tedesco infatti ha subito un infortunio alla caviglia contro il Wolfsburg ieri e oggi si è sottoposto ad alcuni esami per capire l'entità del problema. Come riporta il BVB a breve verrà presa una decisione sull'impiego di Reus in Champions contro i nerazzurri.