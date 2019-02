© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo contro il Bayer Leverkusen, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha commentato in sala stampa: “Il Bayer è stato in un primo momento meglio di noi, non riuscivamo a conquistare palla. Fortunatamente abbiamo trovato il vantaggio che ci ha reso tutto più facile. Nel secondo tempo volevamo giocare più alti e lo abbiamo fatto”.