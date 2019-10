BVB, Favre: "Derby difficile, male nel primo tempo: accettiamo il punto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato nel derby contro lo Schalke 04, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha detto: "È stata una partita molto difficile per noi, in particolare nel primo tempo quando lo Schalke è andato molto bene e ha giocato in modo molto aggressivo. Sono la migliore squadra di pressatori in Bundesliga. Hanno avuto due grandi occasioni, e abbiamo perso troppi palloni. Dopo 60 minuti, abbiamo finalmente iniziato a giocare e abbiamo avuto tre o quattro buone possibilità. Il gol non era lontano ma dobbiamo accettare un punto".