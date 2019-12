BVB, Favre: "Errori difficili da accettare ma restiamo positivi"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha parlato dopo il pareggio per 3-3 in casa contro il Lipsia: "È stata una partita bella, con molta velocità- Abbiamo aperto sul 2-0 e volevamo segnare il terzo, poi abbiamo concesso due gol. Ma devo fare i complimenti alla mia squadra per la reazione dopo il loro pareggio. Gli errori sui gol sono difficili da accettare. Ma è importante restare positivi e guardare il bicchiere mezzo pieno. Sancho aveva problemi di crampi già all'intervallo, adesso dobbiamo valutarlo per venerdì".