© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal sito ufficiale della Bundesliga, Thorgan Hazard ha ammesso di trovarsi bene a Dortmund e ha parlato anche della prossima gara di Champions League contro l'Inter: "Mi sento bene a Dortmund, a giocare in questa squadra, con questo allenatore. Conosco Lucien Favre dal mio periodo a Gladbach. La vittoria e il mio gol (contro il Wolfsburg, ndr) sono stati un buon regalo di compleanno per lui. Fa sicuramente bene alla squadra, ma dobbiamo continuare a vincere. Abbiamo una settimana difficile con le partite contro Inter e Bayern Monaco. La partita di Champions League di martedì è molto importante per noi. Al momento non stiamo pensando a nient'altro. Abbiamo perso a Milano. Ovviamente vogliamo vincere in casa. È una situazione diversa quando abbiamo i nostri tifosi e il Muro Giallo che ci supportano Spero che possiamo giocare bene e vincere".