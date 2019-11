© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta sconfitta rimediata dal Borussia Dortmund, battuto 4-0 nel Klassiker contro il Bayern Monaco. Dopo la gara il difensore giallonero Mats Hummels ha detto: "Siamo stati inferiori al Bayern per quasi tutta la partita. Non eravamo abbastanza audaci e rilassati in termini di tecnica. Mi aspettavo che fossimo molto più audaci rispetto agli ultimi anni qui".