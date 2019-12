© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jadon Sancho continua ad essere il grande obiettivo delle big di Premier League. Liverpool e Manchester United sembravano in pole per assicurarsi il giocatore del Borussia Dortmund ma secondo le ultime indiscrezioni del Sun on Sunday, il Chelsea in questo momento sarebbe passato in vantaggio poiché sarebbe disposto a mettere sul piatto i 140 milioni di euro che chiede il club tedesco.