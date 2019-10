BVB, Reus: "La Bundesliga non è la Playstation, dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato in casa dello Schalke 04, il capitano del Borussia Dortmund Marco Reus ha detto: "Non abbiamo fatto abbastanza per vincere. Abbiamo fatto meglio negli ultimi 15 minuti, ma non ci aspettavamo questa prestazione da noi stessi. Dobbiamo fare di meglio come squadra. Dobbiamo restare uniti e lavorarci su, ma questo non è il calcio della Playstation, è la Bundesliga. Non puoi giocare solo attraverso le squadre. Non possiamo essere soddisfatti delle prestazioni o del risultato. Il match è finito 0-0 e dobbiamo solo continuare a lavorare sodo, come sempre. Abbiamo molte gare difficili davanti a noi, quindi prenderemo il punto anche se avremmo adorato vincere qui".