Brutta sconfitta subita dal Borussia Dortmund, battuto 5-0 dal Bayern Monaco nello scontro diretto e superato così in classifica. Dopo la partita ha parlato così un deluso Marco Reus: "Abbiamo giocato in modo disastroso, abbiamo difeso disastrosamente, il Bayern era chiaramente migliore di noi, dobbiamo ammetterlo, ma dobbiamo analizzarlo con brutale onestà, non dobbiamo giocare così contro nessuna squadra, altrimenti dovremo sempre lottare. Ovviamente abbiamo dovuto metterli sotto pressione, abbiamo fallito in questo momento, abbiamo avuto la prima grande occasione, ma oggi siamo stati chiaramente i peggiori in campo",