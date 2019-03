© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È fantastico che alla fine sia arrivata una conclusione positiva, e psicologicamente è un bene per andare a giocare a Monaco come leader del campionato", con queste parole l amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha commentato la vittoria contro il Wolfsburg che in virtù del pari del Bayern ha portato il BVB da solo in testa alla classifica ad una settimana dallo scontro diretto dell'Allianz Arena.