C'è del marcio in Danimarca. Nazionale e convocati allo sbando

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' caos totale in Danimarca. La rottura tra i giocatori e la Federazione danese è relativa al nuovo contratto sui diritti d'immagine imposto dalla DBU, la Federcalcio del paese, in contrasto netto con gli sponsor privati dei calciatori. Una decisione che ha portato a una serrata e a una decisione storica: tutti i convocati, compreso il ct Age Hareide, hanno rifiutato la convocazione. Per questo sono stati convocati giocatori che arrivano fino ai dilettanti della quarta divisione danese e ci sono anche sei giocatori di calcio a 5. "Non vedrò la partita stasera contro la Slovacchia", dice Simon Kjaer, sarebbe un colpo al cuore. Mentre il marcio, in Danimarca, è venuto fuori. E ha portato a una decisione storica e clamorosa.