Caen, Damien Da Silva ha deciso: andrà via a parametro zero

© foto di Pietro Mazzara

In forza al Caen dal 2014, Damien Da Silva (29) ha deciso di tentare una nuova esperienza in vista della prossima stagione. Il difensore franco-portoghese, infatti, ha deciso di non accettare l'offerta di rinnovo arrivata dal suo club. In scadenza contrattuale a giugno, l'ex Clermont cercherà l'intesa con un'altra Società per trasferirsi a parametro zero. A riferirlo è la versione francese di RMC Sport.