L'ex allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Gol, queste le sue parole: "Il Napoli non è stato continuo. in questo momento Ancelotti deve prendere una decisione cambiando il meno possibile. Deve fare giocare la squadra che ritiene più adatta. Nove squadre diverse in nove partite, è troppo. Bisogna dare continuità ad un gruppo.

Lozano? Ha bisogno di tempo per inserirsi nel nostro campionato. Può essere un jolly d'attacco perchè tecnicamente e anche fisicamente può fare delle buone cose. Bisogna che il calciatore abbia delle certezze.

Campionato? La Juventus è venuta fuori con un po' di fortuna da un momento non semplice. E' stato bravo Sarri a gestire questa fortuna. Il tecnico bianconero sta diventando un tecnico importante gestendo bene la rosa. Sono convinto che Inter e Napoli daranno filo da torcere alla Juventus.