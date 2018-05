Calcio ceco in lutto: morto a 40 anni l'ex Sparta Praga Pergl

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ceco Pavel Pergl, ex difensore di Bellinzona, Vaduz, Locarno e Coira, è morto a soli 40 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato a Magdeburgo, in Germania: secondo la stampa locale, Pergl si sarebbe suicidato. L'ex calciatore aveva cominciato la carriera con lo Sparta Praga, con cui si era laureato due volte campione, giocando anche in Champions League. Poi le tre stagioni a Bellinzona, dal 2010 al 2013. Dynamo Dresda, Preston, Hapoel Beer Sheva, Hapoel Ramat Gan le altre squadre in cui ha militato nel corso della sua carriera.