Calcio femminile, FIFA pensa all'aumento del montepremi per Francia 19

La FIFA starebbe pensando a un aumento del montepremi per la Coppa del Mondo femminile che si terrà la prossima estate in Francia per ridurre il gap, notevole, rispetto a quello destinato alla competizione maschile pur senza arrivare alla parità. Nel 2015 gli USA ricevettero infatti 2 milioni di dollari come premio per aver vinto il titolo mondiale femminile (mentre il montepremi totale da dividere per tutte le contendenti era pari a 15 milioni di dollari), cifra distantissima dai 35 milioni incassati dalla Germania nel 2014 e dai 38 milioni della Francia nel 2018 sul fronte maschile. Nella proposta della FIFA ci sarebbe non solo un contributo da versare a tutte le federazioni partecipanti, ma anche una serie di premi per i club che concederanno le proprie calciatrici alle varie nazionali. Lo riporta Lfootball.it.