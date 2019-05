Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato a Sky Sports della possibile cessione di Gareth Bale: "Zidane chiarì che le sue dimissioni dopo la Champions dell'anno scorso arrivò anche a causa del comportamento di Perez, che non accettava le sue richieste di mercato, comprese le cessioni. L'attuale presidente non accettava di vendere Bale perché lo voleva come nuovo leader del club in seguito all'addio di Cristiano ma adesso si è trasformato in un problema anche societario. Adesso le cose sono diverse perché quando gli è stato chiesto di tornare, ha ottenuto anche di avere maggiore potere sul mercato. Se effettivamente è così, dovrà accettare la decisione di Zizou e vendere Bale".