Cambiasso: "L'unica italiana che perde con le spagnole è la Juventus"

Intervistato da Marca Esteban Cambiasso parla anche del suo passato all'Inter: "Mi ha migliorato in molti modi. Sapevo di avere le spalle coperte da uno come Samuel e questo mi ha dato sicurezzo. Anche avere al mio lato Zanetti, uno col quale mi intendevo solo guardandolo. L'Inter di Mourinho era una squadra che aveva grande fiducia nei propri mezzi, dal primo all'ultimo minuto, in qualsiasi circostanza. Nonostante c'erano numerose nazionalità rappresentate nello spogliatoio e molti fossero stati scartati da altri club eravamo molto uniti. Volevamo sfondare in Europa e avevamo un allenatore molto ambizioso. Ci sentivamo invincibili anche se non lo eravamo".

Sulle italiane contro le spagnole in finale di Champions: "Non hanno paura. L'unica che ha perso tutte le finali contro le spagnole è stata la Juventus. L'Inter ne ha giocata una è l'ha vinta, il Milan ha vinto in tante occasioni. La gente tende a separare le componenti, come il fisico che in realtà va legato all'aspetto psicologico nel 90% dei casi. Non c'è niente di peggio che un affaticamento psicologico. Se tieni palla, corri con felicità, ti stanchi meno. Al Real Madrid sono ben abituati e non è un caso che abbiano vinto tante Champions".

Sul futuro: "Il ritiro non mi spaventa. Fisicamente mi sento bene, non penso ad appendere le scarpe al chiodo. Ciò che voglio è continuare come adesso, in qualsiasi ruolo. Con responsabilità ma con emozioni forti".