Camerun, 77 nomi per il dopo-Bross: ci sono Matthaus e Domenech

© foto di Alessio Alaimo

Dopo aver vinto la Coppa d'Africa 2017, il Camerun non è riuscito a centrare la qualificazione ai Mondiali e così la Federazione, alla fine dello scorso anno, ha deciso di esonerare il CT Hugo Bross. La Nazionale africana non ha ancora trovato il sostituto del tecnico belga, ma i media locali fanno sapere che sono arrivate ben 77 candidature. Una notizia che non trova conferme ma che fa ha fatto ovviamente discutere, soprattutto per i nomi emersi: da Rigobert Song a Lothar Matthaus, fino all'ex CT francese Raymond Domenech, Carlos Queiroz, Willy Sagnol, John Toshack e gli italiani Luigi De Canio e Marco Simone.