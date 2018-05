Campionati in Europa: Albania, ottavo titolo per lo Skenderbeu

Skenderbeu campione d'Albania per l'ottava volta nella sua storia. Titolo che arriva con due turni d'anticipo ma che non porterà la squadra a disputare la prossima Champions League a seguito di una squalifica di 10 anni. Nel massimo torneo continentale andrà il Kukesi mentre il Lufterari stacca il biglietto per l'Europa League. Per quest'ultimo torneo ci sono in palio altri due posti. In zona retrocessione ha già salutato da tempo il Lushnja mentre il Vllaznia è con un piede nella categoria inferiore. Di seguito risultati e classifiche del campionato albanese arrivato al terzultimo turno:

Laçi-Lushnja 3-1

Skenderbeu-Teuta 1-3

Kukesi-Lufterari 2-2

Partizani-Vllaznia 2-0

Kamza-Flamurtari 1-0

Classifica

Skenderbeu 72

Kukesi 62

Lufterari 53

Laçi 50

Partizani 50

Flamurtari 45

Kamza 43

Teuta 43

Vllazania 38

Lushnja 11