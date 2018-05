Campionati in Europa: Austria, Salisburgo campione per la 12esima volta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salisburgo campione d'Austria per il quinto anno consecutivo e con tre turni d'anticipo. L'aritmetica è giunta grazie al successo nello scontro diretto contro lo Sturm Graz, finito 4-1. Si tratta del 12° titolo, il 9° da quando la squadra si chiama Red Bull Salisburgo. La Bundesliga austriaca deve ancora assegnare il secondo posto che vale il terzo turno di qualificazione di Champions League e definire le tre squadre che andranno in Europa League. Nessuna retrocessione diretta quest'anno: l'ultima classificata, il St. Polten, spareggerà contro la terza in classifica della seconda divisione.

LASK Linz-Rapid Vienna 0-2

Austria Vienna-Admira 0-0

Mattersburg-Altach 0-1

St. Polten-Wolfsberger 0-1

Salisburgo-Sturm Graz 4-1

Classifica

Salisburgo 77

Sturm Graz 63

Rapid Vienna 58

LASK Linz 57

Admira 50

Mattersburg 42

Austria Vienna 40

Altach 37

Wolfsberger 26

St. Polten 11