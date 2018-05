Campionati in Europa: Belgio, l'Anderlecht riapre i giochi a 3 dalla fine

Tre giornate alla fine del campionato belga. Campionato clamorosamente riaperto grazie al successo dell'Anderlecht a Brugge nello scontro diretto: 2-1 per i biancomalva grazie alle reti di Teodorczyk e Morioka, mentre Diaby a dieci minuti dalla fine illude solamente i padroni di casa. Ancora in corsa lo Standard Liegi, vincente per 5-0 contro il Genk: segna l'ex Cagliari Duje Cop mentre Mehdi Carcela fa doppietta.

Gent-Charleroi 0-1

Brugge-Anderlecht 1-2

Standard Liegi-Genk 5-0

Classifica

Brugge 42

Anderlecht 40

Standard Liegi 38

Sporting Charleroi 33

Gent 32

Genk 31