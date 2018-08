Campionati in Europa: Bosnia, il Sarajevo aggancia la vetta

Conclusa la 7^ giornata di Premijer Liga, che sorride ai tri-campioni uscenti dello Zrinjski Mostar, capaci di uscire dalla mini-crisi battendo in casa il Tuzla City e approfittando del contemporaneo pareggio interno dello Zeljeznicar contro il Krupa e dello stesso risultato, ma in trasferta, da parte del Siroki Brijeg. E ora i vice-campioni sono stati raggiunti in vetta da un Sarajevo che vive un momento di buona forma, e che ha battuto lo Zvijezda Brgule con un sonoro poker esterno. Di seguito risultati e classifica dopo il settimo turno:

Zvijezda Brgule - Sarajevo 0-4

Mladost DK - Celik Zenica 1-1

Sloboda Tuzla - Radnik Bijeljina 2-0

Zrinjski Mostar - Tuzla City 1-0

GOSK Gabela - Siroki Brijeg 0-0

Zeljeznicar - Krupa 1-1

Classifica: Sarajevo e Zeljeznicar 14; Siroki Brijeg 13; Sloboda Tuzla e Celik Zenica 11; Krupa e Radnik Bijeljina 10; Zrinjski Mostar* 9; GOSK Gabela 6; Tuzla City 4; Mladost DK e Zvijezda Brgule* 3.