Campionati in Europa: Bulgaria, il Levski di Rossi in corsa per l'EL

© foto di Federico Gaetano

Nel campionato bulgaro si gioca ormai solo per un posto in Europa League. Il Levski di Delio Rossi deve mantenere la terza posizione per giocarsi la finale playoff contro la vincente del gruppo salvezza. Clamorosa la rimonta contro il Botev nell'ultimo turno: sotto 0-2 a venti minuti dalla fine, una doppietta di Paulinho e un rigore trasformato da Rivaldinho (il figlio dell'ex asso brasiliano Rivaldo) ribaltano l'incontro.

Levski-Botev 3-2

CSKA-Ludogorets 0-0

Beroe-Vereya 1-0

Classifica

Ludogorets 85

CSKA 72

Levski 60

Beroe 58

Botev 49

Vereya 36