Campionati in Europa: Bulgaria, Rossi perde il derby di Sofia

Si è chiusa la regular season del campionato bulgaro. Sei squadre qualificate alla seconda fase per contendersi il titolo in un mini-torneo da 10 partite. I punti fin qui ottenuti verranno mantenuti. Di seguito risultati, classifica e verdetti dopo la prima fase, dove spicca il successo del CSKA nel derby di Sofia contro il Levski di Delio Rossi. Decide una rete di Fernando Karanga all'84':

Septemvri-Vereya 2-0

Beroe-Vitosha 0-0

Botev-Dunav 3-0

CSKA-Levski 1-0

Cherno More-Lokomotiv Plovdiv 0-1

Etar-Ludogorets 0-6

Slavia Sofia-OFK Pirin 3-1

Classifica (in neretto le qualificate alla fase per il titolo)

Ludogorets 66

CSKA 63

Levski 50

Beroe 45

Botev 42

Vereya 35

Slavia 32

Lokomotiv Plovdiv 31

Septemvri 31

Cherno More 27

OFK Pirin 26

Etar 21

Dunav 21

Vitosha 8