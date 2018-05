Campionati in Europa: Croazia, Dinamo oggi può diventare campione

© foto di Marco Spadavecchia

Tre giornate al termine del campionato croato con la Dinamo a un passo dalla riconquista del titolo, dopo un anno di interregno da parte del Rijeka. Oggi pomeriggio può arrivare la matematica, in caso di vittoria nel derby contro la Lokomotiva. Può bastare anche un pari o persino una sconfitta, purché il Rijeka non faccia meglio.Di seguito risultati, classifica e il 34° turno in programma fra oggi e giovedì:

Lokomotiva-Rijeka 1-0

Slaven Koprivnica-Dinamo 2-2

Inter Zapresic-Osijek 1-0

Cibalia-Istra 1-1

Rudes-Hajduk 2-1

Classifica

Dinamo 70

Rijeka 63

Hajduk 62

Osijek 52

Inter Zapresic 43

Lokomotiva 42

Slaven Koprivnica 37

Rudes 33

Istra 26

Cibalia 25

Oggi

Lokomotiva-Dinamo

Rijeka-Inter Zapresic

Domani

Istra-Hajduk

Osijek-Cibalia

Giovedì

Rudes-Slaven Koprivnica