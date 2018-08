Campionati in Europa: Croazia, la Dinamo stacca il Rijeka

© foto di Marco Spadavecchia

Dopo cinque turni di 1.HNL arriva la svolta spesso prevista dal campionato croato, con la Dinamo che vince il derby di Zagabria contro i cugini della Lokomotiva e vola da sola in testa, sfruttando anche il passo falso interno del Rijeka nell'altro derby, quello istriano con l'Istra 1961. Chi però continua a passarsela peggio di tutti è ancora l'Hajduk: gli spalatini rimandano ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, pareggiando in casa dell'Inter Zapresic. Di seguito risultati e classifiche al quinto turno:

Osijek - Slaven Belupo 1-1

HNK Gorica - Rudes 2-0

Dinamo Zagabria - Lokomotiva Zagabria 1-0

Inter Zapresic - Hajduk Spalato 2-2

Rijeka - Istra 1961 3-3

Classifica: Dinamo Zagabria 13; Rijeka 11; Osijek e Lokomotiva Zagabria 10; HNK Gorica 7; Inter Zapresic* 4; Slaven Belupo* e Hajduk Spalato 3; Istra 1961 2; Rudes 1.