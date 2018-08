Campionati in Europa: Croazia, tre squadre al comando

© foto di Marco Spadavecchia

Va agli archivi la 4^ giornata di 1.HNL anche se in realtà non è stata disputata la partita tra Inter Zapresic e Slaven Belupo, che sarà recuperata in data 8 settembre. E al comando non c'è più l'Osijek, sconfitto dalla Dinamo Zagabria ora nuova capolista in coabitazione con i cugini della Lokomotiva e con il Rijeka. E proprio nel prossimo turno ci sarà il derby della capitale. Intanto precipita la situazione all'Hajduk Spalato, ancora sconfitto stavolta in casa e dalla neo-promossa HNK Gorica. Qualche testa adesso salterà. Di seguito risultati e classifica dopo il quarto turno:

Dinamo Zagabria - Osijek 2-1

Istra 1961 - Lokomotiva Zagabria 1-2

Rudes - Rijeka 1-2

Hajduk Spalato - HNK Gorica 0-2

Classifica: Rijeka, Lokomotiva Zagabria e Dinamo Zagabria 10; Osijek 9; HNK Gorica 4; Inter Zapresic* 3; Slaven Belupo* e Hajduk Spalato 2; Rudes e Istra 1961 1.