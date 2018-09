Campionati in Europa: Danimarca, sei pareggi in sette partite

© foto di Image Sport

Allungo Copenaghen dopo otto giornate nel campionato danese. I carnefici dell'Atalanta in Europa League sono gli unici a vincere in un turno in cui tutte le restanti partite in programma sono finite in parità.

Horsens-Vejle 0-0

SonderjyskE-Hobro 1-1

OB-Nordsjaelland 0-0

Randers-AaB 2-2

Esbjerg-Copenaghen 0-2

AGF-Vendsyssel 1-1

Brondby-Midtjylland 2-2

Classifica

Copenaghen 19

Midtjylland 15

Brondby 14

AaB 14

AGF 12

Esbjerg 11

Randers 10

Horsens 10

Nordsjaelland 9

SonderjyskE 8

Vendsyssel 8

Vejle 7

OB 6

Hobro 5