Campionati in Europa: Grecia, Lazaros avvicina l'AEK al titolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AEK sempre più vicino al titolo, che manca dal 1994. Intanto la squadra di Manolo Jimenez vince sul campo del Platanias grazie a Lazaros Christodoulopoulos. Il PAOK tiene testa battendo il Panionios, in rete anche El Kaddouri. Allo stato attuale sono due i punti di distanza anche se resta da omologare lo 0-3 a tavolino in favore dell'AEK nello scontro diretto e conseguente penalità di tre punti alla squadra di Salonicco per gli incidenti dello scorso 11 marzo. L'Olympiacos, che in settimana ha annunciato l'allenatore per la prossima stagione (Pedro Martins) travolge il Kerkyra e manda in rete cinque giocatori diversi: Ansarifard, Mirallas, Fortounis, Engels e Vrousai. Un rigore di Mounier regala il successo al Panathinaikos contro l'Atromitos. Di seguito risultati e classifica:

Lamia-Apollon Smirne 0-0

Levadiakos-Asteras Tripolis 1-0

PAOK-Panionios 3-1

Larissa-Panaitolikos 4-2

Xanthi-PAS Giannina 3-0

Panathinaikos-Atromitos 1-0

Platanias-AEK Atene 0-1

Olympiacos-Kerkyra 5-1

Classifica

AEK 60

PAOK 58

Olympiacos 54

Atromitos 47

Xanthi 39

Asteras Tripolis 36

Levadiakos 34

Panionios 34

Panathinaikos 34

Panaitolikos 32

PAS Giannina 30

Larissa 29

Apollon Smirne 26

Lamia 26

Kerkyra 21

Platanias 10