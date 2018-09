Campionati in Europa: Grecia, manita Olympiacos

© foto di Giulia Borletto

Campionato greco arrivato al secondo turno. Manita Olympiacos, deciso a riprendersi il titolo. E intanto accoglie Yaya Touré, tornato al Pireo dopo 13 anni. L'AEK campione in carica tiene botta vincendo sul campo dell'Asteras Tripolis con un rigore di Mantalos. El Kaddouri regala i tre punti sul campo del Panionios. In attesa di Macheda il Panathinaikos supera il Lamia e azzera l'handicap di 6 punti con cui è stato costretto a partire per problemi finanziari.

Panathinaikos-Lamia 3-1

Asteras Tripolis-AEK Atene 0-1

Atromitos-Xanthi 0-0

Aris-Larissa 2-0

Panionios-PAOK 0-1

Olympiacos-PAS Giannina 5-0

Levadiakos-Apollon Smirne 1-0

Panaitolikos-OFI 2-1

Classifica

Olympiacos 6

Aris 6

AEK 6

PAOK 4

Atromitos 4

Panaitolikos 3

Levadiakos 3

Larissa 3

OFI 1

Panionios 1

Xanthi 1

Panathinaikos 0

Apollon Smirne 0

Asteras Tripolis 0

Lamia 0

PAS Giannina 0