Campionati in Europa: Grecia, termina il campionato. Tutti i verdetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel weekend si è chiuso il campionato greco con l'AEK campione dopo 24 anni di attesa e qualificato al terzo turno di qualificazione in Champions League. Piazza d'onore per il PAOK che ha buttato via un campionato che era in pugno per colpa delle interperanze dei tifosi (che sono costate la sconfitta a tavolino con l'Olympiacos) e della follia del presidente, sceso in campo con la pistola nel corso dello scontro diretto con l'AEK. Anche qui sconfitta a tavolino oltre a tre punti di penalizzazione. L'unica consolazione a Salonicco è la qualificazione al secondo turno di Champions League. Delusione dell'anno l'Olympiacos, terzo e qualificato al terzo turno di Europa League. Atromitos e Asteras Tripolis partiranno invece dal secondo turno di Europa League. Retrocedono Kerkyra e Platanias mentre non sono ancora note le due neopromosse, con il campionato cadetto ancora in corso e che vede al momento OFI Creta e Aris Salonicco occupare le prime due posizioni. Aleksandar Prijovic del PAOK chiude il torneo da capocannoniere con 19 reti. Sabato andrà in scena la finale di Coppa di Grecia: allìOlimpico di Atene si gioca AEK-PAOK.

Larissa-Lamia 1-1

Apollon Smirne-AEK 0-1

Atromitos-Kerkyra 4-0

PAOK-Platanias 3-0

Panaitolikos-Asteras Tripolis 0-2

Panionios-Levadiakos 2-0

PAS Giannina-Olympiacos 3-0

Panathinaikos-Xanthi 1-2

Classifica

AEK 70

PAOK 64

Olympiacos 57

Atromitos 56

Asteras 45

Xanthi 45

Panionios 40

Panetolikos 35

PAS Giannina 34

Levadiakos 34

Panathinaikos 32

Larissa 31

Lamia 30

Apollon Smirne 29

Kerkyra 22

Platanias 10