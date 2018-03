Campionati in Europa: Grecia, weekend di ordinaria follia

© foto di Federico De Luca

Weekend di ordinaria follia in Grecia: nel corso della sfida PAOK-AEK a seguito del gol annullato al 90' ai padroni di casa si è scatenato l'inferno, raggiungendo il culmine con l'entrata in campo del presidente del PAOK Ivan Savvidis, pistola riposta nella fondina attaccata alla cintura, minacciando l'arbitro. Una situazione scioccante al punto tale da provocare la sospensione della partita e portare la Federcalcio ellenica a sospendere il campionato. Per questo motivo l'ultima gara in programma, PAS Giannina-Apollon Smirne, non si è disputata. Oggi sono arrivate le scuse ufficiali dello stesso Savvidis, in attesa di una punizione che si prospetta esemplare sia nei suoi confronti che del club di Salonicco, che solo qualche settimana fa non iniziò nemmeno la partita contro l'Olympiacos a causa di un oggetto contundente che ha colpito il tecnico avversario Oscar Garcia:

Risultati 25° turno

Larissa-Kerkyra 0-0

Panionios-Atromitos 2-2

Panathinaikos-Asteras Tripolis 1-1

Platanias-Olympiacos 0-4

Xanthi-Panaitolikos 1-0

Lamia-Levadiakos 1-1

PAOK-AEK sospesa

PAS Giannina-Apollon Smirne rinviata

Classifica

AEK 54

PAOK 52

Olympiacos 50

Atromitos 47

Xanthi 35

Panionios 33

Asteras Tripolis 33

Panathinaikos 32

PAS Giannina 30

Panetolikos 29

Larissa 26

Lamia 24

Kerkyra 20

Apollon Smirne 19

Platanias 10