Campionati in Europa: Moldavia, Damascan-gol e lo Sheriff va

Lo Sheriff di Roberto Bordin resta a punteggio pieno dopo due giornate di campionato moldavo. Nel 3-0 allo Speranta Nisporeni va in rete anche Vitalie Damascan, neo acquisto del Torino e lasciato in Transinitria fino a che non inizia la nuova stagione in Italia.

Sheriff-Speranta 3-0

Zimbru-Sfintul 1-1

Dinamo Auto-Zaria 0-0

Petrocub-Milsami 1-2

Classifica

Sheriff 6

Milsami 6

Dinamo-Auto 4

Zaria 2

Sfuntul 1

Zimbru 1

Speranta 1

Petrocub 0