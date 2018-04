Campionati in Europa: Norvegia, Rosenborg ancora senza vittorie

© foto di Federico Gaetano

Una sola squadra a punteggio pieno in Norvegia dopo tre turni: il Molde. Esordio in campionato per il Ranheim, che mancava al massimo campionato norvegese dal 1956, e sono subito fuochi d'artificio: 4-1 allo Stabaek. Continua a deludere il Rosenborg: i campioni in carica in 3 partite hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta.

Stromsgodset-Brann 1-1

Bodo/Glimt-Haugesund 0-3

Kristiansund-Lillestrom 2-1

Sarpsborg-Valerenga 3-0

Molde-Tromso 2-1

Start-Sandefjord 1-4

Ranheim-Stabaek 4-1

Odd-Rosenborg 1-1

Classifica

Molde 9

Sarpsborg 7

Haugesund 6

Valerenga 6

Brann 4

Kristiansund 4

Ranheim 3

Start 3

Sandefjord 3

Bodo/Glimt 3

Stromsgodset 2

Roenborg 2

Odd 1

Lillestrom 1

Stabaek 1

Tromso 0